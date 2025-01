Le calze del Lions Rubicone ai ragazzi dell’istituto Merlara

Il Lions Club Rubicone ha portato un po’ di magia e allegria ai ragazzi dell’Istituto Merlara di Savignano sul Rubicone, consegnando loro la tradizionale calza della Befana. L’iniziativa, alla sua prima edizione, è stata accolta con grande entusiasmo dai ragazzi del centro e da tutti i presenti. L’Istituto Merlara, punto di riferimento per l’assistenza e l’inclusione, che ospita 12 bambini e ragazzi, gestito da tre suore delle Maestre Pie Dell’Addolorata, coordinate da Andrea Bacchini e cinque educatori, continua a svolgere un lavoro straordinario per offrire un ambiente stimolante, accogliente e ricco di opportunità ai propri ospiti. Il Merlara, l’antico istituto fondato nel 1851 per volontà testamentaria della benefattrice Angelica Merlara, offre anche un servizio di doposcuola pomeridiano e in estate nell’ampio parco ogni mercoledì i ragazzi fanno la pizzata a centinaia di persone. La consegna delle calze è stata un momento speciale per ribadire il sostegno e la vicinanza del Lions Club Rubicone a una realtà così importante per il territorio. Le calze della Befana, ricche di dolci e sorprese, sono state realizzate grazie all’impegno del Lions Club Rubicone, con il prezioso contributo dell’Iper Rubicone. Questa collaborazione ha permesso di trasformare un piccolo gesto in un grande segno di solidarietà, dimostrando come l’unione tra associazioni e partner locali possa fare la differenza. Elvis Bianchi, presidente del Lions Club Rubicone, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "La gioia dei ragazzi oggi è il nostro regalo più grande. Questo momento rappresenta l’essenza del nostro impegno: essere vicini alla comunità e portare un sorriso dove ce n’è più bisogno". L’evento si è concluso in un clima di festa e allegria, lasciando nei cuori dei ragazzi e dei presenti un ricordo di calore, solidarietà e vicinanza. Intanto il Lions Club Rubicone si sta preparando per il 15 gennaio, quando al Teatro Comunale di Gambettola si terrà una serata speciale dedicata alla musica e alle tradizioni romagnole. Saranno protagonisti Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, e l’Orchestra La Storia di Romagna, che accompagneranno il pubblico tra melodie e ricordi di famiglia. Il biglietto, dal costo di 15 euro, sarà interamente devoluto al reparto di pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, unendo musica e solidarietà in una sola serata.

Ermanno Pasolini