Le cose belle di Beatrice Valeriani al Noi Lounge

A Cesenatico prosegue la rassegna "I Lunedì d’autore". Il prossimo appuntamento è lunedì sera alle 21, al Noi Lounge Music Club, dove la scrittrice Beatrice Valeriani presenterà il suo libro dal titolo "Il diario delle cose belle". L’autrice, residente a Longiano ma con Cesenatico nel Dna, è una naturopata e una editor. "Il mio diario – dice – non è cambiato molto rispetto alla prima edizione, ma non perché non sia cambiata io, quanto più perché non posso e non voglio rinnegare ciò che sono stata, una notevole idiota, per lo più, ma con il cuore. Questa storia è mia e la regalo a chi vorrà leggerla; perchè è il trampolino da cui mi sono lanciata per crescere, per evolvere verso lidi e traguardi che mai avrei pensato di riuscire a raggiungere. Poca roba, in realtà, ma ha a che fare con l’autostima, con il coraggio, con la voglia di rischiare e di investire se stessi, il proprio tempo e le proprie risorse".

La partecipazione all’incontro di lunedì sera è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico.

g.m.