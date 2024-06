Le notti di Savignano tra piadina e rock

A Savignano sul Rubicone la Dolce Estate 2024 è pronta. Il calendario di eventi estivi promosso dall’Amministrazione Comunale con le associazioni, i quartieri, il volontariato locale, le attività commerciali, ha già preso il via e accompagnerà i savignanesi fino a settembre inoltrato. Un cartellone che distribuisce gli eventi tra il centro cittadino e i quartieri, con il principale obiettivo di creare occasioni di condivisione e spensieratezza. Spiccano in calendario l’amatissima Piadiniamo, la Romagna com’era una volta (19-20 e 21 luglio) a cura di I-Fest e molte novità. Tra queste Savignano Wine (27 luglio), vino e spirit di Romagna, in collaborazione con l’Associazione italiana sommelier, e l’omaggio al compianto sindaco ed esperto in comunicazione e web, Sergio Gridelli, con la prima delle "Giornate di studio Sergio Gridelli", a cura del Centro per i diritti del malato "Natale Bolognesi", giovedì 27 giugno alle 20 sul sagrato della Chiesa del Suffragio. Nuove proposte anche dai Commercianti del centro storico, il Cocs, che salutano l’inizio dell’estate il 21 giugno con Discolabirinto, una serata disco dalle 20 fino a sera inoltrata nelle piazze e nei vicoli di Savignano e il 1° agosto propongono "Centosulponte", la cena sul ponte romano. Tra gli eventi di punta Il rock è tratto 2024, partito con la 26esima edizione il 30 maggio al Sidro club, per la prima selezione. Il 7 giugno al Podere Bislacco – Ritrovo agricolo seconda selezione del concorso per approdare, dopo la finalissima del 13 giugno sempre al Podere Bislacco, in Borgo San Rocco il 29 giugno con Tropea ed Emma Nolde in concerto. Venerdì 28 giugno Savignano sul Rubicone ospita musica dal vivo con l’anteprima di "Acieloaperto", a cura di Retropop live. L’appuntamento è in piazza del Torricino con il concerto del collettivo Thru Collected, e Bruno Belissimo e Doansai. Inizio alle 21, ingresso libero. Fino al 29 giugno gli storici appuntamenti sportivi di Un salto al parco animeranno il Parco Nenni e il Parco Don Riccardo Cesari con attività gratuite guidate dagli istruttori del Seven, il lunedì e il giovedì. Il Mercatino dei Puffetti nelle sere del mercoledì, dalle 20, nella piazza don Melchiorre Baroni in giugno e nella piazza Giovanni XXIII, dalle 19.30, in luglio, a cura di Consulta Rio Salto-Castelvecchio e Gelateria Sweet Line; la rassegna Libri al vento, nona edizione, con la Biblioteca dei ragazzi all’aperto che proporrà letture animate e laboratori nei martedì di luglio alle 20.30 nel cortile della Vecchia Pescheria a cura di Cooperativa Koiné che proporrà anche il Compitum delle vacanze, cinque appuntamenti in giugno e otto in luglio al Museo del Compito, tra laboratori didattico-archeologici, visite guidate e aperitivi musicali in collaborazione con la Scuola comunale di musica "Secondo Casadei". La Dolce Estate trova spazio anche al Chiosco botanico, in piazza Giovanni XXIII tutte le sere dal lunedì al venerdì di giugno e luglio, a partire dal 10 giugno.