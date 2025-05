"Le due piazze vanno chiuse"

A San Mauro Pascoli maggioranza e opposizione d’accordo: le due piazze del centro storico, Mazzini e Battaglini, vanno chiuse. Simone Pascuzzi, consigliere comunale e capogruppo di San Mauro Futura, lista di centrodestra ha presentato una interrogazione riguardante i lavori sulla riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Dice: "Un progetto importante, avviato dalla precedente amministrazione, che ha coinvolto cittadini e cittadine attraverso il percorso partecipativo ’Piazziamoci’, con l’obiettivo di restituire centralità, vivibilità e bellezza al cuore urbano di San Mauro Pascoli. Negli ultimi mesi, tuttavia, il dibattito pubblico si è incentrato quasi esclusivamente sulla paventata chiusura della cosiddetta ’bretella’ tra via XX Settembre e via Pascoli, con tanto di nascita di una petizione popolare contro la chiusura delle due piazze, tralasciando a nostro avviso la questione principale: la necessità di garantire un’adeguata disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze del centro. Una premessa e un chiarimento è d’obbligo, e dispiace andar contro ai promotori della petizione, ma le due piazze sono sempre state chiuse. Piazza Battaglini è sempre stata in divieto d’accesso con tanto di cartellonistica ben evidenziata. Così come piazza Mazzini". Simone Pascuzzi definisce il problema della chiusura delle piazze un non problema in quanto già chiuse. Simone Pascuzzi e i firmatari dell’interrogazione chiedono al sindaco e alla giunta il numero esatto di firme raccolte contro la chiusura delle piazze; l’ammontare del contributo regionale ottenuto per il progetto; le tempistiche previste per l’inizio e la conclusione dei lavori; le indicazioni ricevute dalla Soprintendenza ai beni culturali; l’effettiva riduzione o meno dei parcheggi in via Pascoli, via Tosi e via Garibaldi; la destinazione futura dei parcheggi attualmente riservati alla Polizia locale e dei due stalli a rotazione breve in piazza Mazzini davanti all’edicola Da Dorino. L’opposizione, d’accordo con la maggioranza, ritiene la chiusura un’opportunità per trasformare due piazze separate in un vero centro storico rinnovato, moderno e a misura di cittadino.

Ermanno Pasolini