Le passioni di Bissoni in due mostre

Cesenatico ricorda Giovanni Bissoni, un uomo che ha legato il suo nome alla storia del territorio, prima come sindaco e poi come stimato assessore regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna. Da oggi il Museo della Marineria e la Galleria d’arte "Leonardo Da Vinci" ospiteranno due iniziative speciali centrate sulle grandi passioni di Bissoni, prematuramente scomparso il 4 ottobre 2023. In mostra ci saranno le foto di Bissoni e le opere che ha donato al Comune di Cesenatico. "Popoli, paesaggio, natura. Fotografie di Giovanni Bissoni" è il titolo dell’esposizione al Museo della Marineria, dedicate agli scatti effettuati durante i viaggi in Bolivia, Cile, Botswana, Camerun, Canada, Cina, Finlandia, Groenlandia, Nepal, Tibet, Turchia, Yemen, Uzbekistan, Mongolia, Mali, Iran, Gabon, Sri Lanka, Marocco e altre nazioni. In ogni suo viaggio Giovanni portava con sé una attrezzatura fotografica professionale, con la quale riusciva a immortalare con maestria le sfumature complesse di culture, paesaggi e popoli, che la sua sensibilità gli permetteva di cogliere. Lui stesso ha poi raccolto, ordinato ed in seguito digitalizzato, questo grande reportage di viaggio, per poi affidarlo pochi giorni prima della sua scomparsa al fotografo Giorgio Grande, autore anche di un video sulla sua collezione d’arte, proprio con l’incarico di selezionarlo in vista di una mostra da realizzare. Al Museo della Marineria saranno così esposte 250 fotografie, suddivise in quattro macrocategorie, dedicate rispettivamente a Popoli, Paesaggi, Natura e Architettura. Ogni immagine è così una finestra su mondi lontani, un testamento dell’empatia e del rispetto che l’autore nutriva verso le culture diverse e della sua capacità unica di cogliere gli aspetti umani e sociali dei luoghi visitati. Una esposizione che, oltre ad un omaggio al Bissoni fotografo, è soprattutto un viaggio che egli ci regala, invitandoci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi, con la sua stessa sensibilità e amore per la bellezza.

"Effetto Vetro - Colori dal mondo" è invece il tema della mostra in programma alla Galleria d’arte "Leonardo Da Vinci", con dipinti, sculture, opere di grafica, sino all’artigianato artistico e al design, che rivela la passione di Bissoni, attratto dalle arti visive, ma anche esperto di oggetti particolari, come i vetri artistici e raccoglitore di memorie originali legate ai paesi da lui visitati. Questa mostra è curata da Orlando Piraccini in collaborazione di Giovanni Calboli. Entrambe le mostre rimarranno allestite sino al 27 ottobre.

Giacomo Mascellani