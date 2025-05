Le poste chiudono per infiltrazioni

La pioggia continua e in certi momenti anche di fortissima intensità, ha provocato, probabilmente a causa di un infiltrazione dell’acqua piovana bloccata in alcuni punti per il forte vento, problemi a un pannello quadrato del soffitto in uno degli uffici interni del palazzo di Poste Italiane a Savignano sul Rubicone, in via Palmiro Togliatti. I dipendenti ha deciso di togliere anche qualche altro pannello e poi hanno deciso di chiudere nella seconda parte della mattinata di ieri per motivi precauzionali, al fine di tutelare dipendenti e clienti. Sulla porta è stato applicato un cartello con scritto che l’ufficio postale è chiuso fino a lunedì compreso, per calamità naturale. Poi, dopo l’intervento risanatorio, sempre nella giornata di lunedì verrà effettuato un sopralluogo al fine di verificare l’agibilità per riaprire l’ufficio postale di Savignano sul Rubicone nella giornata di martedì. Nello stesso cartello la direzione dell’ufficio postale savignanese avvisa i clienti che possono recarsi all’ufficio postale di Gatteo Terra in piazza Talacci 4 dalle 8.20 alle 13.45 oppure nell’ufficio postale di Santarcangelo di Romagna in piazza Guglielmo Marconi 3/5 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05. Per ulteriori informazioni sui servizi, sui prodotti di Poste Italiane e sull’operatività di tutti gli Uffici Postali disponibili è possibile consultare il sito poste.it

e.p.