Le società fanno quadrato. Nasce la Team Cesenatico

Dall’unione di tre società nasce una nuova associazione sportiva. È stata fondata la Team Cesenatico, che è a tutti gli effetti una nuova società sportiva multidisciplinare, nata da Atletica Cesenatico, Triathlon Team Cesenatico e Nob Triathlon. Podismo, triathlon, ciclismo e nuoto, sono le prime specialità di un sodalizio che non vuole fermarsi qui, restando aperto anche ad altre realtà del mondo sport che abbiano voglia di unirsi a questo progetto, che mira ad unire sotto un’unica bandiera il mondo sportivo cittadino. Stefano Pignotti, presidente dell’Atletica Cesenatico è entusiasta: "Il mondo sportivo sta cambiando molto velocemente, a partire dalla riforma del terzo settore in atto. Questa unione ci permette d’essere pronti a questi cambiamenti. Lo sport è sinonimo di lealtà, competizione e unione, la prima componente è sempre presente; fino a ieri la seconda era un po’ più preponderante e da oggi la terza sarà il nostro mantra".

Luca Valentini, attuale presidente del TT Race, pure esprime entusiasmo: "Sarà una società estremamente aperta, che vuole offrire la possibilità d’unire sotto la stessa bandiera, pur praticando sport diversi, gli atleti di Cesenatico e dintorni. Non per questo, però, ci sarà l’obbligo di praticare tutte le diverse discipline con noi, infatti, in quei casi in cui fino ad ora gli atleti avevano tessere di federazione diverse con altrettante società, sarà possibile continuare con questa formula".

Luca Celli, presidente del Nob Triathlon e di Imatra, uno degli sponsor principali di questa nuova squadra, crede nel nuovo sodalizio: "Il progetto Team Cesenatico per come è stato presentato lo trovo molto valido, per questo motivo ho deciso di aderire fin dalla partenza e dare un contributo asll’idea". Tutti gli eventi fino ad ora organizzati autonomamente dalle singole società continueranno il loro percorso, dalla gara podistica Attraverso Cesenatico che si terrà nel fine settimana dell’8 e 9 marzo alla D.P. run di agosto, passando per i due eventi fuori comune del Triathlon del Rubicone e della gara di Pasqua, che resteranno in calendario e godranno della spinta e dell’entusiasmo che questa operazione porta con sé.

La presentazione ufficiale di Team Cesenatico si terrà venerdì, alle 19, nel locale StHop in viale Trento a Cesenatico, dove sarà offerto un aperitivo. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni visitando il sito www.asdteamcesenatico.com.

Giacomo Mascellani