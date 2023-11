Le storie dei disabili in un libro: "Ecco come ci siamo integrati"

Domani alle 16, alla sala lignea della Biblioteca Malatestiana verrà presentato il libro "Disabilità. Chi più di me sa...?" di Giancarlo Dall’Ara. L’autore presenterà questa la sua raccolta di testimonianze di persone disabili del territorio che raccontano la loro storia, le disabilità, le esperienze fatte rispetto all’integrazione sociale e nel mondo del lavoro.

Un lavoro corale di testimonianze di vita, che toccano tutti gli ambiti del quotidiano e che raccontano episodi, pensieri, aspirazioni. Al pomeriggio prenderanno parte anche le persone disabili che sono state intervistate.

"Quel che ho voluto affrontare – commenta l’autore – è un viaggio, in compagnia di testimoni diretti, persone che la disabilità, anche grave, se la portano addosso e da diverso tempo se non addirittura dalla nascita. Con l’obiettivo di capire meglio come l’hanno vissuta e la stanno vivendo, con quali problemi, difficoltà - ed inevitabili implicazioni pure in termini di disagio e di sofferenza - si sono scontrati e si scontrano tuttora, quali punti di forza, individuati e sperimentati, possono risultare ‘vincenti’. Tutti sono stati avvertiti, comunque, e si sono sentiti chiamati in gioco!".

Con questo evento entra ufficialmente nel vivo la programmazione della rassegna "Si può fare!", rassegna proposta dall’amministrazione comunale di Cesena e dall’Unione dei Comuni Valle Savio, insieme alle associazioni del territorio, in occasione della annuale Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Dopo la fine dell’incontro alle 19.30, al ristorante La Cerina di San Vittore, si terrà la ‘Cena al buio’ organizzata dall’Unione italiana Ciechi territoriale con la collaborazione di Welldone Cils Social Food, nell’ottica di favorire ulteriormente l’integrazione. All’evento tutti gli interessati potranno partecipare con la prenotazione al ristorante.