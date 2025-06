Leonardo Sciascia e l’acquaforte. Taglio del nastro per la mostra

La mostra ’L’acquaforte per Leonardo Sciascia. Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani, Edo Janich’ 90 opere provenienti da collezioni private e dalla fondazione Balestra sarà inaugurata sabato alle 18 al castello Malatestiano di Longiano, sede della galleria d’arte moderna e contemporanea fondazione Tito Balestra. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Longiano Mauro Graziano, l’assessora alla cultura Sonia Bettucci, l’artista presente in mostra Edo Janich e il direttore e curatore della mostra Flaminio Balestra; sono inoltre attesi i collezionisti che hanno prestato le opere.

Un imperdibile appuntamento per gli amanti dell’arte: sono esposti per la prima volta insieme i quattro maestri dell’incisione amati e segnalati da Sciascia, nella cartella Les Automates pubblicata da Sellerio nel 1974. La mostra sarà visitabile dal 14 giugno al 17 agosto. Orari di apertura: dal martedì alla domenica e festivi giugno-luglio 10-12 / 15-19; agosto dalle 16 alle 20. Per informazioni e prenotazioni 0547 665850 oppure via mail a info@fondazionetitobalestra.org