Letture ad alta voce in biblioteca dedicate ai più piccoli

Piccoli lettori crescono. Alla biblioteca comunale di Cesenatico è ripresa la nuova edizione di "Nati per leggere", la rassegna di iniziative rivolte alle famiglie, per promuovere la lettura anche ai bambini in età prescolare, sostenuta dall’Associazione Pediatri.

Alla base dell’iniziativa che mira a trasmettere la cultura del libro sin dalla tenera età, l’interazione tra adulti e piccoli e la capacità della lettura di stimolare le relazioni emotive e cognitive dei bambini.

I volontari di "Nati per leggere" questa mattina, dalle 10 del mattino a mezzogiorno, accoglieranno i bambini da zero a sei anni ed i loro genitori, per accompagnarli in nuove letture ad alta voce.

La partecipazione all’evento è gratuita.