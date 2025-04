Lezione di botanica con l’esperto all’hotel Miramare

Sta giungendo alle battute finali il corso organizzato dalla delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio", dedicato agli appassionati di piante. Le lezioni si tengono nella sala convegni dell’Hotel Miramare, sul lungomare viale Carducci angolo via del Porto. Questa sera, alle 20.30, l’esperto Maurizio Bonandi terrà una lezione sulle erbe mostrandole dal vivo. Questa primavera i volontari della delegazione di Cesenatico del Gruppo micologico e botanico "Valle del Savio" organizzeranno anche delle uscite nei campi, per mettere in pratica le nozioni acquisite durante il corso.