’Librerie in reparto’ all’ospedale Angioloni

Pagine aperte in corsia. Ieri, è stata installata e inaugurata all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno la libreria inerente il progetto ’Librerie in Reparto’. La lodevole iniziativa è dell’associazione di promozione sociale ’Un Cuore per Tutti’ di Savignano sul Rubicone, con finalità rivolte alle donne vittime di violenza, bullismo e cyberbullismo, ludopatia e alcol, svolgendo un lavoro orientato a prevenire qualsiasi forma di violenza tramite i centri di ascolto. Tornando a ’Librerie in Reparto’, si tratta di una piccola biblioteca allestita in ospedale, che mira a creare le condizioni affinché ai cittadini che entrano in contatto con la struttura, i pazienti, e anche gli operatori, venga fornita un’opportunità di miglioramento della qualità della degenza o della permanenza presso i servizi ospedalieri. Ciò attraverso l’introduzione di una attività strutturata ed organizzata per la promozione della lettura in ospedale. "Riteniamo che il progetto ’Librerie in Reparto’ – dicono Alfonso Ferrara, presidente dell’associazione ’Un Cuore per tutti’, e la socia Liliana Bracci – possa essere un arricchimento culturale, e che possa, altresì, creare una maggiore umanizzazione nel rapporto fra paziente e operatore, oltre ad essere una partecipazione al miglioramento dei servizi. Sono questi gli obiettivi chiave di un progetto tutto rivolto a migliorare il senso di accoglienza presso le strutture ospedaliere". All’inaugurazione della ’Libreria in Reparto’, presso l’Angioloni, hanno partecipato, oltre a Alfonso Ferrara e Liliana Bracci, i dottori Claudio Valbonesi e Matteo Turci e le dottoresse Maria Collinelli e Erica Grisanti.

gi. mo.