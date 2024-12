L’infermiera diventa cittadina italiana: festa per Besa Lamaj

Una donna di Cesenatico saluta il 2024 con la cittadinanza italiana. È Besa Lamaj, infermiera che lavora alla Casa protetta in via Magrini. Besa è originaria dell’Albania, ma ha completato gli studi a Firenze dove è diventata infermiera abilitata a svolgere la professione in Italia. Dopo aver lavorato in alcuni centri sanitari, Besa da diversi anni si è trasferita a Cesenatico, dove vive assieme al marito e i loro due figli. Ha completato l’iter per ottenere la cittadinanza italiana e il riconoscimento lo ha ricevuto dall’assessore Mauro Gasperini.