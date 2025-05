L’intelligenza artificiale e la vita delle imprese ai ’Salotti digitali’

Prosegue il ciclo di incontri ‘Salotti digitali’, tematica saliente dell’annata formativa annuale, promosso dalla comunità digitale di Confartigianato Cesena coordinata da Gabriele Savoia, responsabile del Digital Innovation Hub di Confartigianato Cesena. "Anche l’ultimo seminario svolto come sempre nella logica di circolarità di “I Salotti Digitali di Confà Digitale” - afferma Savoia – è stata un’occasione preziosa per riflettere insieme sul ruolo strategico delle tecnologie nel futuro delle imprese. Nel contesto attuale dominato dall’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale rappresenta un elemento chiave per la competitività delle imprese. Nel corso dell’incontro, molto apprezzato dai numerosi intervenuti, si è appurato insieme, in una logica di interrelazione, come questa applicazione è possibile con casi concreti e strumenti già disponibili per le imprese italiane e territoriali". Attraverso interventi di esperti, casi reali e momenti di confronto, è stato possibile sperimentare come costruire un ecosistema IT performante. Sono intervenuti Filippo Aiello, tecnico commerciale,Cortesi Elettronica; Giacomo Ragionieri Server & Networking Distribution Account Manager Dell; Claudio Ruzza Data Center sales specialist Dell Technologies, Daniele Ulivi Nvidia Bd, Emeand Cee Dell Technologies Italy, Giacomo Bottoli Business Development Manager Moxoff.