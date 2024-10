Lo Spazio Marte spegne due candeline

In occasione della seconda edizione del CompleMarte – evento gratuito creato per festeggiare il compleanno del creative hub cesenate - Spazio Marte si trasformerà in una grande vetrina culturale, fondendo in un unico evento cinema, animazione, musica, danza, talk, esposizioni e teatro, diventando luogo di incontro tra artisti, professionisti e pubblico. Domani e domenica un ricchissimo programma animerà il weekend in città, regalando al pubblico un’esperienza unica e stimolante. Le porte di Spazio Marte, in via Silvio Corbari si apriranno in entrambi i giorni dalle 16 a mezzanotte, con ingresso gratuito.

Interessante sarà inoltre la possibilità di fissare, nel pomeriggio di domani, un incontro gratuito, della durata di 30 minuti, con i professionisti che abitano Spazio Marte. Gli incontri, pensati per aziende, privati, associazioni o giovani che si affacciano al mondo del lavoro in ambito visuale, permetteranno di approfondire la conoscenza dello spazio, delle professioni e dei servizi presenti al suo interno. Tra gli appuntamenti di particolare interesse per originalità, la performance surrealista “Cadaveri Spaziali”, che farà confluire a Cesena undici realtà, tra studi di animazione e singoli artisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Il format, nato a Milano da un’idea dell’animatrice e disegnatrice professionista Anna Ciammitti, offrirà al pubblico un’esperienza unica, quella di accedere al set durante il lavoro dei professionisti. Il risultato finale sarà svelato domenica sera con la proiezione dell’opera collettiva.

Protagonisti del weekend attori, musicisti, designer, artisti, professionisti dell’animazione e delle arti visive e realtà del terzo settore. Spazio Marte sarà il luogo che farà da contenitore, da portavoce e da collante di tutte queste realtà. Informazioni dettagliate sul programma e form di iscrizione agli incontri con i professionisti sui profili social di Spazio Marte o scrivendo a info@spaziomarte.com