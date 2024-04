Locali pubblici, controlli a tappeto

Proseguono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Cesena. Negli ultimi giorni, come d’altronde le pattuglie stanno facendo da tempo, sono stati numerosi i locali controllati e le persone identificate. Nella serata di martedì sono stati realizzati diversi controlli presso alcuni esercizi commerciali e centri scommesse da parte del personale delle Volanti del Commissariato di Cesena.

In tutto sono stati controllati nove locali, tra bar e centri scommesse, e identificate 74 persone, delle quali bel 28 sono risultate avere precedenti con la giustizia.

Le aree interessate, controllate dalla Polizia di Stato di Cesena, sono state via Pistoia, via Romea, via Corfù, via Cervese, via del Mare e piazzale Berlinguer. Quella della prevenzione e del controllo del territorio è tra le attività su cui maggiormente la Polizia di Stato negli ultimi anni ha investito, essendo uno strumento volto a prevenire forme di illegalità diffuse e ad assicurare un elevato livello di sicurezza percepita tra i cittadini. Claudio Mastromattei Questore della provincia di Forlì-Cesena è impegnato fortemente fin da quando si è insediato nel garantire la costante presenza sul territorio del personale della Polizia di Stato, al fine di monitorare i diversi fenomeni criminali e sociali, sia in un’ottica di prevenzione che di repressione. Questi controlli mirati sono solo gli ultimi che, in ordine di tempo, sono stati realizzati sul territorio cesenate e che si vanno a sommare all’attività che quotidianamente viene svolta dal personale in servizio presso il Commissariato.

e. p.