L’ondata in alto Savio. Altre frane subito rimosse

L’ondata di maltempo nella media vallata del Savio e del Borello, nei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina ha fatto registrare disagi ma, sostanzialmente, non situazioni critiche o pericoli per la popolazione.

A Sarsina già da ieri è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) per la gestione dell’emergenza, con le strutture operative di protezione civile e l’ausilio della Misericordia. Sono stati effettuati per lo più interventi per ripristinare frane e smottamenti (nervo scoperto di queste zone della media collina) che avevano invaso parte delle sedi stradali del territorio. Va precisato che, sia a Sarsina, sia a Mercato tutto il sistema viario non ha subito interruzioni perchè tutto il materiale terroso misto a massi e ciottoli sono stati prontamente rimossi dalle squadre degli operai comunali e della protezione civile. Qualche caduta di piante, rimosse anche quelle, mentre nel pomeriggio idi eri nel sarsinate si è provveduto a ripulire le strade dai rami caduti.

Anche il livello della diga di Quarto ha superato di pochissimo la "soglia 2" poco prima di quella di guardia. Sono stati contattati oppure verificate le condizioni di coloro che abitano in zone isolate o sensibili. In ogni caso sia a Sarsina che a Mercato anche nel pomeriggio di ieri è continuato il controllo palmo a palmo dei rispettivi territori per la gestione di eventuali interventi ordinari e d’emergenza.

Il torrente Borello, è rimasto perfettamente nel suo alveo naturale e non v’è stata alcuna esondazione. La carreggiata della S.P. 29, "Borello - Ranchio" presentava nella giornata di ieri punti particolari (non critici) in zona Biserna, fronte casa "Bissi"; e presso la strada per "Campiano", inizio curve "Donato". Comunque su questi luoghi è intervenuto personale addetto, per la pulizia e l’assistenza.

Stessa situazione a Mercato Saraceno con una sola criticità in via delle Miniere a Boratella, dove uno smottamento aveva invaso tutta la carreggiata, poi immediatamente ripristinata. Qualche allagamento in una abitazione Boratella ed anche in alcune case della frazione Piavola.