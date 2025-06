L’ortopedico Simone Natali cura i mali dei campioni

Il dottor Simone Natali, medico originario di Gambettola e titolare dello studio Regenero nel centro di Cesenatico, ha visitato e curato Francesco Coco, ex giocatore di Milan e Inter, presso il Kinetic Center di Pisa gestito dal dottor Emanuele Giannini, che è a capo di un centro specializzato nella cura di sportivi agonisti ad alta richiesta funzionale. Dalla visita è subito emerso un problema alla caviglia dell’ex difensore che ha indossato anche la maglia della nazionale, molto comune in giocatori di calcio ad alto livello. L’infiammazione limitava fortemente la mobilità e quindi la qualità della vita di Coco. Per il trattamento è stato necessario un intervento chirurgico eseguito in artroscopia, presso l’ospedale sacro cuore Don Calabria di Negrar, dall’equipe del professor Claudio Zorzi, dove il Simone Natali lavora da alcuni anni, con particolare focus proprio sulle patologie ed i traumi che interessano il piede e la caviglia. In questa operazione è stato affiancato dal vice primario Venanzio Iacono. Nei calciatori è frequente questo tipo di infiammazione molto forte, che provoca un blocco articolare e limita l’estensione, dovuta ai ripetuti traumi. In questo genere di intervento si asportano le calcificazioni e l’articolazione torna a lavorare come prima, tant’è che Coco si è ristabilito completamente e sta bene. In precedenza il medico ortopedico Simone Natali aveva seguito e curato con successo anche l’ex campione europeo di pugilato Matteo Signani, per un neuroma di Morton, una patologia in cui il nervo nel piede aumenta di volume e provoca dolore quando si cammina.

Nella foto: da sinistra, Simone Natali, Venanzio Iacono, Francesco Coco, Claudio Zorzi ed Emanuele Giannini.

Giacomo Mascellani