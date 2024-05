Lotta alla contraffazione. La Guardia di finanza sequestra 10mila articoli

Il contrasto al commercio di articoli ‘taroccati’ e pericolosi è stato al centro dell’operazione della Guardia di Finanza del comando di Forlì-Cesena. Il blitz ha portato al sequestro oltre 10 mila articoli contraffatti, per lo più materiale elettrico non conforme alla normativa vigente in quanto privo della marcatura CE e, dunque, potenzialmente pericoloso, commercializzati in violazione delle norme del codice del consumo, in un punto vendita a Galeata, nel forlivese. Denunciati i due titolari per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi. Ma non è tutto. I militari di Cesenatico hanno denunciato un commerciante e sequestrato, in due distinti punti vendita, oltre 700 articoli, tra i quali svariati capi d’abbigliamento recanti il logo contraffatto di una nota griffe, nonché bigiotteria e portachiavi privi dei previsti requisiti di sicurezza, ritirandoli dal mercato in quanto potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Un altro intervento è stato portato a termine a Mercato Saraceno, dove le fiamme gialle hanno denunciato un altro operatore e sequestrato di circa 100 paia di occhiali da sole recanti il logo contraffatto di un noto marchio.

"I controlli - sottolinea la Gdf - mirano a combattere la contraffazione, vero e proprio moltiplicatore di illegalità, ad impedire che siano alimentati i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, della criminalità organizzata e a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".

re.ce.