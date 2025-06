Lucciole e laboratori a Casa di Gesso

Un’avventura intitolata "Come le lucciole: piccoli e luminosissimi". È quanto propone TEDxCesena su ideazione di Casa di Gesso. Domani, dalle 17 alle 18.30, prende vita un laboratorio creativo e teatrale pensato per coppie formate da un adulto e un bambino (tra i 5 e i 9 anni), nella suggestiva cornice di via Braghittina 879, a San Vittore di Cesena. Un viaggio tra immaginazione, gioco e narrazione, il cui confine tra realtà e fantasia si dissolve per lasciare spazio alla meraviglia. Un’occasione preziosa per riscoprire, attraverso lo sguardo dei più piccoli, la magia nascosta nel quotidiano.

"È l’arte del teatro fatta con i bambini a generare una speciale emozione - dicono le animatrici di Casa di Gesso -. È lì che il piccolo innesca il magnifico, che riesce a cogliere e mostrare ciò che l’adulto, spesso abituato a uno sguardo unico, non vede più. Si crea un cortocircuito potente e sacro: nasce la messa in scena."

"Vogliamo continuare a diffondere idee in modo originale e coinvolgente – spiegano Maurizio Berti, curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice –. Il percorso prosegue verso l’appuntamento principale del TEDx, previsto per ottobre al teatro Bonci, in fase di organizzazione."

Con questa iniziativa, TEDxCesena giunge alla terza tappa delle sue Adventure: dopo aver esplorato la creatività musicale con la beatbox di Giuseppe Cuna (Azel) e la poesia con Stefano Maldini, si apre ora il sipario sul mondo del teatro. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a un massimo di 15 coppie. Per info e prenotazioni: www.tedxcesena.com.

Raffaella Candoli