Questa mattina alle 11, nella camera mortuaria dell’ospedale ’Ginesio Marconi’ ci sarà l’ultimo saluto ad Attilio Moretti, l’uomo che in passato è stato titolare dello storico Bagno Venezia assieme alla famiglia e che era un grande appassionato di vela.

Attilio aveva 88 anni e lascia i figli Benedetta, Alfiero e Isa, i generi Emilio e Gianluca, i nipoti Alessandro, Lorenzo, Gianmarco e Martina, oltre alle tante persone che lo stimavano e che gli volevano bene. La famiglia Moretti in questo momento di dolore, invita a non portare fiori, ma a fare offerte per la Casa di riposo di Cesenatico.