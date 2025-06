Circolo Chakra,. Yoga e meditazione al parco di Levante

Sport e benessere d’estate.Il Circolo Chakra organizza incontri gratuiti al parco di Levante di Cesenatico, per le pratiche di Hatha Yoga e meditazione.L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cesenatico e dalla provincia di Forlì-Cesena.Oggi pomeriggio, sabato, si tengono gli incontri, dalle 17 alle 18.15 per yoga e dalle 18.15 alle 18.45 per meditare, a fianco della grande casa colonica.Le persone interessate possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al numero 339-2322109, oppure visitando il sito internet www.circolochakra.it, dove i volontari illustrano anche altre loro iniziative finalizzate al benessere psico-fisico.