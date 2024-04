Lunedì Piacentini unico assente. Ammoniti sia Silvestri che Saber

Dopo i due giorni di riposo concessi da Domenico Toscano in seguito alla vittoria sul campo della Juve Next Gen, comincia domani pomeriggio, con la seduta in programma a Villa Silvia, la preparazione al match di lunedì sera (si gioca alle 20,45) contro la Recanatese.

Per la penultima gara di fronte al proprio pubblico (l’ultima sarà domenica 28 aprile contro il Perugia, in mezzo la trasferta a Sassari contro la Torres domenica 21) la rosa sarà praticamente tutta a disposizione del tecnico bianconero.

Il solo Matteo Piacentini rimane fermo ai box per un problema muscolare che lo affligge ormai da qualche settimana e che lo sta costringendo ad allenamenti differenziati.

L’ultimo invece ad uscire dall’infermeria è stato capitan De Rose entrato nel secondo tempo nel match di domenica ad Alessandria contro la Juve Next Gen chiaro segno che lo stiramento rimediato a Pesaro il 17 marzo è ormai superato.

Le ammonizioni rimediate invece al Moccagatta durante l’ultima gara contro la Juve Next Gen sono a carico di Luigi Silvestri e Hraiech Saber, ma non produrranno invece effetti in termini di squalifiche.

I due giocatori non erano infatti nell’elenco dei diffidati, dove invece figurano i nomi di Matteo Piacentini, Tommaso Berti e Edoardo Pierozzi.

a.b.