L’uso dei social tra i giovani: "Rischi di dipendenza e ansia"

Quanti adolescenti hanno un social? Quale piace di più? Li usano spesso? Ecco le tante domande che gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico, classe 2ª C, si sono posti. I social media sono piattaforme online, tra cui siti di social networking, utilizzate per costruire reti o relazioni sociali con altre persone che condividono interessi, attività, background o legami reali. Questi siti sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni e vengono ampiamente utilizzati dai giovani di oggi, cresciuti nella ‘Net Generation’. Nella società odierna, infatti, l’uso dei social media è una delle attività più comuni tra gli adolescenti, tanto da diventare parte integrante della loro vita in cui esprimono le principali sfide legate all’età.

Secondo la società italiana di pediatria, circa 4 adolescenti su 5 utilizzano quotidianamente i social media, con 1 su 10 a rischio di sviluppare un uso problematico come il cyberbullismo, problemi psicologici, disturbi del sonno, dipendenza, ansia. In questi ultimi anni i social stanno prendendo un po’ il sopravvento e molti ragazzi li utilizzano per molte ore. Siamo sicuri che i social siano totalmente sicuri? Quali sono i pericoli che i ragazzi possono correre utilizzandoli troppo? Per prima cosa le persone amano scorrere reel o video su Instagram, Tiktok e Youtube e questo può portare all’isolamento. Passare tanto tempo sui social può anche distruggere l’autostima: molto spesso ci si mette a confronto con altri e ci si fa delle domande del tipo "Perchè non sono come loro? Sono bruttao? dovrei cambiare? Si può diventare dipendenti dai social, infatti questa si manifesta come un’ossessione per le piattaforme digitali, che danneggia relazioni interpersonali e riduce la capacità di concentrarsi su attività significative. Nell’era digitale, in cui ci sentiamo persi senza il nostro cellulare, i social media sono diventati un compagno costante. Non solo, ma social come Instagram, Facebook, Snapchat nascondono anche altri rischi come ad esempio truffe, violazione della privacy, hacking, condivisione di fake news ecc. Detto questo vorremmo darvi dei consigli come imporsi dei limiti: utilizzare app, o andare semplicemente nelle impostazioni, che limitano il tempo. Inoltre sarebbe utile porsi degli obiettivi settimanali come stare all’aria aperta almeno un’ora al giorno o uscire con gli amici una volta a settimana. Se usati con coscienza i social media possono tuttavia offrire vantaggi significativi come la possibilità di connettersi con persone in tutto il mondo, di ampliare la propria rete sociale, di rimanere sempre informati, oppure offrono la possibilità di condividere foto di momenti importanti. Insomma bisogna usarli con la testa.

Classe 2ª C della scuola media Dante Arfelli