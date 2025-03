Lutto a Gambettola per la morte di Marziano Togni. Ne ha dato notizia la moglie Luciana con un laconico "Ciao Marzi" e la foto, sul manifesto funebre una massima di Umberto Eco e un grande "Ciao Marziano". Togni era molto conosciuto in paese in quanto è stato per molti anni titolare, insieme ai fratelli, della Fabbrica della Conserva di pomodoro che aveva lo stabilimento in via Buozzi. Marziano Togni aveva diretto la produzione e la commercializzazione fino al 2005,. A Gambettola Togni si è anche impegnato molto nel Comitato del Carnevale e nel suo capannone ospitava carri mascherati e materiali per la manifestazione. I funerali di Marziano Togni si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Bulgaria.