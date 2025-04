Macfrut pronta a stupire ancora. Più grande e con 1400 espositori

di Luca RavagliaCESENAIl ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è intervenuto ieri a Roma nella sede dell’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, per partecipare alla presentazione di Macfrut, la rassegna internazionale dedicata al mondo dell’ortofrutta organizzata da Cesena Fiera, rappresentata dal presidente Renzo Piraccini. L’appuntamento è dal 6 all’8 maggio alla fiera di Rimini. Il settore ortofrutticolo in Italia vale oltre 17 miliardi di euro, ovvero il 28% del valore della produzione agricola nazionale e, assieme alle conserve vegetali, contribuisce al 18% dell’export agroalimentare italiano. Le esportazioni sono cresciute di oltre il 6% e sfiorano la quota dei 6,5 miliardi di euro. Secondo i dati di Ismea è in crescita in valore anche la spesa interna: nel 2024 si è registrato un +2,2% di ortaggi (freschi e trasformati) e un +2,9% relativo alla frutta.

Proprio il tema dei consumi sarà al centro della manifestazione, con una grande ‘arena’ dedicata a ospitare incontri riservati alla promozione dei sani stili di vita. Madrina sarà l’ex campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali. Tutto questo nel contesto di una tre giorni ancora una volta con numeri in crescita: incremento dell’area espositiva (+6%), oltre 1.400 espositori, spiccata presenza internazionale al 40% e 1.500 ‘grandi compratori’ provenienti da tutto il mondo. In contemporanea a Macfrut ci sarà anche Fieravicola, manifestazione internazionale dedicata alla filiera avicunicola.