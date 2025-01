Due maiali cadono dal camion: traffico rallentato sulla E45

Cesena, 12 gennaio 2025 – Tutti coloro che oggi a mezzogiorno stavano percorrendo la E45 mai avrebbero pensato di incrociare lungo la carreggiata due maiali, anche perché l’asfalto e una superstrada non sono il loro habitat naturale. E invece i due maiali, confusi, spaesati e uno anche ferito, gironzolavano sulla carreggiata sud della E45, all’altezza dello svincolo di Cesena Nord al km 228+600 in direzione Roma. Gli automobilisti che stavano percorrendo la superstrada si sono fermati e hanno allertato le forze dell’ordine per salvaguardare i due maiali. Sul posto è arrivata velocemente una pattuglia della polizia stradale di Bagno di Romagna, personale dell’Anas e un veterinario dell’Ausl Romagna per cercare di portare fuori dalla strada i due maiali e anche per cercare di constatare le condizioni di salute dei due suini. Subito si era pensato che fossero scappati da qualche abitazione in quanto questo è sempre stato il periodo, fin dai secoli passati, in cui nelle campagne si usa uccidere il maiale, dopo avere consumato i pasti delle feste natalizie e in prossimità della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Una usanza dei contadini per avere il cibo, scarso dopo le feste, da consumare nei freddi mesi dell’inverno. È accaduto invece che un camionista italiano con il suo mezzo carico di suini, diretto in Umbria per il macello, a causa di un errato agganciamento di una parte delle sponde, ha perso due suini. Visti gli animali in strada, le autovetture e altri mezzi in transito si sono fermati e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, personale dell’Anas e il veterinario dell’Ausl Romagna. Sono stati visitati ed è stato constatato che uno dei due maiali aveva le zampe rotte, sicuramente in seguito alla caduta. Il camionista si era accorto di tutto e si era fermato. I due maiali sono stati accompagnati in un’area in sicurezza accanto alla E45 insieme al camion sul quale sono stati poi caricati e il mezzo è stato fatto ripartire verso l’Umbria, mentre il veterinario si è messo in contatto con il collega del luogo di destinazione affinché si prendesse cura dei due maiali, soprattutto quello con le zampe rotte. Il traffico ha subito un po’ di rallentamenti per permettere il recupero dei due maiali. Il tutto si è concluso alle 14.40.