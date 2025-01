Ss Tiberina 3Bis chiusa da 25 anni, progetto fermo al primo stralcio

Se ne è andato anche il 2024 e, dopo circa 25 anni, non è stato ancora risolto il problema della riapertura al transito veicolare nella vecchia ex SS Tiberina 3Bis, nel tratto di circa 5 chilometri, che si snoda nel percorso Valsavignone di Pieve Santo Stefano (AR) - Canili di Verghereto, un tratto per circa un chilometro in provincia di Forlì-Cesena e per il restante in quella di Arezzo. Anzi, ci sarà da aspettare ancora del tempo, per riaprire quel tratto, chiuso al transito causa strada fortemente dissestata, tanto da essere impraticabile.

Una strada, la vecchia ex SS Tiberina 3Bis, trasferita da Anas alle due Province nei primissimi anni 2000. E c’è subito da ricordare che, se fosse stata percorribile, sarebbe stata la naturale alternativa alla chiusura, per criticità strutturale, del ’famoso’ viadotto Puleto, situato in E45 in terra Toscana, proprio tra Canili - Valsavignone, viadotto interdetto per più mesi nel 2019 e che spezzò in due gran parte d’Italia.

E’ quello l’unico tratto in cui la E45, qualora venga chiusa per incidenti, forti nevicate, grandi lavori di manutenzione, non ha una strada alternativa adiacente alla superstrada E45 Orte-Ravenna.

"Mi sono sentito con il sindaco di Pieve Santo Stefano – spiega Enrico Salvi, primo cittadino di Verghereto –, territorio dove passa gran parte del tratto Valsavignone-Canili, e mi ha aggiornato sul fatto che, negli ultimi mesi, c’è stata una velocizzazione dei lavori di progettazione per il primo stralcio. Il 30 dicembre scorso, è stata bandita la gara per l’assegnazione dei lavori. Purtroppo, con la realizzazione solo del primo stralcio non sarà poi possibile riaprire al traffico il tratto Valsavignone-Canili. Ma finalmente qualcosa si sta muovendo".

Quale è il tratto in progettazione? "Il tratto della progettazione riguarda per ora quello che va da Valsavignone a Canili e non tutto il percorso di valico tosco-romagnolo. Molto probabilmente, a seguito del notevole aumento dei prezzi inerenti i lavori previsti, il primo finanziamento di cinque milioni di euro, relativi a quella progettazione, oltre Iva, oneri per la sicurezza e altri impegni di spesa, non basta per completare i lavori per il ripristino di tutto il tratto Valsavignone-Canili".

Gilberto Mosconi