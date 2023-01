Maltempo, donna sfida la neve per i gatti

di Gilberto Mosconi

In una nota indirizzata ai cittadini, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha fornito varie informazioni in relazione alla gestione delle criticità conseguenti le precipitazioni nevose e varie disposizioni utili alla collettività. Il primo cittadino, dopo aver informato sulla situazione della pulizia dalla neve delle strade comunali, sulle ultime richieste di intervento, su spalatura delle strade periferiche e dei parcheggi, oltre che dei marciapiedi da parte degli operatori comunali assieme ai volontari della Protezione Civile, scrive, fra l’altro,: "Nel territorio comunale si sono verificate alcune criticità, che hanno riguardato principalmente agglomerati di case privi di corrente elettrica, per i quali ci siamo messi subito al lavoro in collaborazione con Enel. Inoltre abbiamo sollecitato Hera e la ditta incaricata del ritiro dei rifiuti per gestire la pulizia dei bidoni dalla neve, ciò che potrebbe non rendere possibile il conferimento da parte dei cittadini. Colgo l’occasione nuovamente per invitare tutti i cittadini ad adoperarsi per adempiere ai propri doveri civici e individuali, al fine di garantire la pulizia e la sicurezza dei luoghi privati e pubblici".

Per quanto riguarda il meteo, dopo la pausa di martedì, ieri mercoledì c’è stata una lieve nevicata in Alto Savio dagli 800 metri in sù, per cui sono intervenuti di nuovo i mezzi spartineve e spargisale lungo varie strade del nostro Appennino. La provinciale SP142 di passo Mandrioli ha registrato anche ieri la caduta di varie slavine nel tratto di circa 3 chilometri, dalla Casa del Pittore al passo stesso. Al momento, se non vi saranno altre nevicate, il cronoprogramma dei lavori prevede la riapertura al transito di quella importante strada nella giornata di lunedì 30.

La SP142 è aperta al transito da Bagno sino a località Ravenna Montana-Nocicchio. Così una volontaria, dimostrando grande sensibilità verso gli animali, è potuta arrivare con la sua auto sino a Racetto a portare da mangiare ad una colonia di gatti (una decina). E da venerdì 20 a martedì 24, un mezzo pesante è rimasto bloccato lungo quella strada a seguito della folta neve e per essere senza di catene montate, come purtroppo spesso capita. Anche questa volta l’automezzo è potuto ripartire (è però sceso a Bagno per entrare poi in E45) grazie all’impegno e all’intervento degli operatori e dei mezzi spartineve.

La E45 anche ieri era libera dalla neve. Solo qualche rallentamento e qualche stop and go a seguito di operatori stradali impegnati a chiudere le numerose buche formatesi sulla carreggiate.

