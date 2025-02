Mangraviti, un palo e quella brutta palla persa

Klinsmann 6. Sventa il primo pericolo creato da Iemmello, poi deve arrendersi a chi viene lasciato troppo libero, nel finale limita i danni su Pagano, di sicuro la sconfitta non gli può essere addebitata.

Pieraccini 5. Incappa in un sabato da incubo: autorete a parte, perde sempre la marcatura, permette a Iemmello di saltare tutto solo al centro dell’area, sbaglia anche gli appoggi all’interno di una prestazione pessima (dal 9’ st Francesconi 6. Entra e mette sostanza in un centrocampo troppo molle, forse poteva essere utile anche dall’inizio).

Prestia 5. Lui che di solito domina sui palloni alti non ne intercetta uno, spesso fuori posizione non riesce mai a mettere una toppa sulle tante falle della difesa che dovrebbe guidare.

Mangraviti 5,5. Colpisce il palo ad inizio ripresa, dietro risulta il meno peggio, male sul quarto gol quando sbaglia completamente il controllo.

Ciofi 5,5. Agisce da quinto a centrocampo ma finisce per combinare poco in avanti e quando cerca di dare una mano alla difesa non trova le misure giuste.

Berti 5. Schierato come mezzala all’inizio resta travolto dalla partenza sprint del Catanzaro, migliora appena un po’ alla distanza ma incide assai poco.

Mendicino 5. Passo troppo compassato, pressing quasi inesistente, idee poche, il suo contributo è davvero troppo modesto (dal 31’ st Saric 5,5. Entra e si becca subito il giallo, non era giusto chiedergli di raddrizzare la baracca, proprio a lui che è appena arrivato).

Bastoni 6. Il migliore del reparto, colpisce il palo e poi sulla ribattuta spreca ma almeno è attivo e qualche buona iniziativa la mostra (dal 24’ st Tavsan 5,5. Entra e subito si libera con un bello spunto, poi più nulla).

Donnarumma 5. Troppo facile per gli avversari crossare ed entrare in area dalla sua parte, combina poco anche in avanti (dal 24’ st Celia 5,5. Ci prova ma ormai il destino della gara è segnato).

Shpendi 5,5. Mezzo voto in più lo guadagna per la voglia che ci mette come sempre ma la brillantezza fisica che ne fa un attaccante incontenibile è ancora lontana (dal 24’ st Antonucci 6. Entra e segna il gol che per un attimo crea l’illusione della rimonta).

La Gumina 5,5. Nulla da dire sull’impegno, qualche buona palla smistata fuori dall’area ma dentro l’area la presenza è impalpabile: non tira mai in porta.

Roberto Daltri