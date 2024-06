"Manto stradale in pessime condizioni, annullata la corsa ciclistica per Giovanissimi"

Rino Sarpieri, presidente della società ciclistica Fiumicinese Fait Adritica, ha reso noto che è costretto a rinunciare alla corsa riservata ai Giovanissimi in programma domenica, autorizzata con lettera del 20 maggio scorso da parte dell’amministrazione di San Mauro Pascoli. Motivo della rinuncia sono le pessime condizioni del manto stradale in particolare lungo la via della Liberazione dove sarebbe dovuta passare la corsa, come nelle precedenti edizioni e posizionare la linea di arrivo. Scrive il presidente Rino Sarpieri: "Dispiace che proprio alla 18esima edizione la società Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica, unitamente al Gruppo Cicloturistico Pascoli Bike di San Mauro Pascoli, non sia riuscita a portare a compimento questa manifestazione riservata alle categorie giovanissimi della Federazione Ciclistica a motivo della tutela della sicurezza di tutti i ragazzi partecipanti, dai 6 ai 12 anni, manifestazione che ha sempre avuto successo fra i partecipanti provenienti da tutta la Romagna e che quest’anno, con iscrizioni già in corso, aveva già raggiunto i 150 iscritti a una settimana dall’evento. La via, pur non evidenziando buche di entità significative, presenta il manto stradale ampiamente rovinato e completamente bucherellato nella parte centrale".