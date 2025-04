Marciapiedi dissestati. Parte un lotto di lavori per 680 mila euro

Marciapiedi sistemati? Sono tra le esigenze più avvertite dai cesenati, stando alle segnalazioni che pervengono direttamente al Comune, oppure ai quartieri che si fanno da tramite, o attraverso il canale on line Cesena Segnala, per poter ricevere interventi tempestivi sugli ammaloramenti e sulle buche, che sono anche pericolosi, perché possono provare cadute e incidenti.

"Ogni anno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – il Comune investe varie centinaia di migliaia di euro per la manutenzione dei marcipiedi. La priorità che adottiamo per gli interventi rappresentano una sintesi delle segnalazioni mediate con le richieste danni da alberature e valutazioni sulla pericolosità dei percorsi".

Parte a maggio una sequenza massiccia di interventi in varie zone della città, dal centro alla periferia per un totale di 680mila euro.

I progetti finanziati che prevedono interventi su marciapiedi, per i quali a maggio partiranno i lavori, sono molteplici.

Centottantamila euro verranno investiti per l’asfaltatura di percorsi pedonali, tratti ammalorati, con costruzione di percorsi tattili e rampe a norma in via Gaspare Finali e parte di viale Carducci fino a Fermata Bus fronte Eliseo. Verrà inoltre costruito un percorso pedonale a norma in piazza del Popolo fino ai portici di via Zeffirino Re. Verranno realizzati inoltre interveniti relativi alla costruzione di rampe a norma per disabili.

Altri 150mila euro saranno indirizzati a interventi in via Ma scagni e in via Certaldo dove verranno rifatti i marciapiedi con nuove asole per piante, a cui seguiranno interventi di ripristino pavimentazioni sollevate dalle radici nelle vie Viareggio, Anna Frank, Spinelli, Fornaci, Capranica, Curiel, Simoncini e Torriana

Altri duecentomila euro sono stati destinati ai seguenti interventi: asfaltatura di percorsi pedonali, tratti ammalorati, con costruzione di percorsi tattili e rampe a norma nel tratto restante di viale Carducci da cinema Eliseo a Porta Santi. Verrà messo in sicurezza il percorso pedonale in piazzetta dei Cesenati con interventi consistenti nella realizzazione di rampe a norma per disabili.

Infine altri 150mila euro riguarderanno opere di ripristino ancora da definire per situazioni critiche sui marciapiedi causate dalle piante con priorità nelle seguenti vie: Anna Frank per completare i lavori già avviati, via dei Pini, via Madonna del dipanatoio, via Mantova.

"Di pari passo, oltre agli interventi – mette in luce l’assessore Castorri – scatterà la programmazione in diverse altre strade cittadine: in zona Madonna delle Rose, per le banchine via Curiel, le vie Fratelli Bandiera e Orsini, tutte le vecchie urbanizzazioni e zone artigianali".