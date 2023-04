Marzio e Silvana dopo 55 anni lasciano il ’Pronto Moda’

Dopo quasi 11 lustri di lavoro nel loro negozio di abbigliamento "Pronto Moda" nella centralissima via Garibaldi, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, ha portato un saluto affettuoso ed un sentito ringraziamento, da parte di tutta la comunità, a Marzio e Silvana Severi in occasione della cessazione della loro attività lavorativa avvenuta il 31 marzo. Un’attività portata avanti da Marzio e da sua moglie Silvana Fanti per ben 55 anni, un’attività avviata circa 30 anni prima dal nonno Alfredo, poi dal babbo Bruno e dallo zio Cirano. Sottolinea il primo cittadino di Bagno: "Quella di Marzio e Silvana è stata una famiglia dedicata al commercio di tessuti ed abiti, che ha vestito generazioni di nostri cittadini e famiglie, credendo nella nostra comunità e nel commercio locale. A loro un saluto da parte di tutti noi ed un ringraziamento particolare per aver dato un servizio apprezzato e sempre presente". Da parte loro i coniugi Severi hanno affisso una locandina sulla porta d’ingresso al negozio e postato nei social il loro saluto di commiato e di ringraziamento, con queste parole: "Con Marzio e Silvana si chiude l’attività di vendita di abbigliamento "Pronto Moda Marzio". Dopo la bellezza di 55 anni di attività siamo l’ultima generazione di commercianti della famiglia Severi. Attività iniziata da mio nonno Alfredo, poi da mio padre Bruno e dallo zio Cirano, da circa 80 anni. Questa attività ha accompagnato tutta la nostra vita, dandoci soddisfazione, serenità e l’opportunità di raggiungere i nostri obiettivi". Proseguono poi Marzio e Silvana: "Per questo ringraziamo i clienti che ci mancheranno sicuramente non poco. Siamo sereni perché il proseguimento di questa attività è affidato alla signora Stella, una persona che tutti già conoscete, esperta, capace, e umanamente molto dolce. Di nuovo salutiamo e ringraziamo tutti. Ci si rivede in giro per il paese".

gi.mo.