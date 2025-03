Massini porta in scena ’L’alfabeto delle emozioni’

Stefano Massini fa tappa a Cesenatico. Lo scrittore, drammaturgo e narratore sarà al teatro comunale questa sera alle 21, per l’ultimo appuntamento della rassegna di Teatro Moderno, presentando "L’alfabeto delle emozioni". Il lavoro parte dal presupposto che ci sono molti analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini, lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a "Piazzapulita", per un viaggio profondo e ironico al tempo stesso. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”. L’evento fa parte del cartellone del settore Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.

Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, è l’unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano. Essendo tutti i posti esauriti, l’unica speranza di avere un biglietto è per eventuali disdette dell’ultima ora e queste informazioni si possono avere soltanto al botteghino, che apre un’ora e mezza prima della rappresentazione.

Giacomo Mascellani