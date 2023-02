"Mauro Frisoni rende una grave disinformazione ai cittadini"

A Savignano sul Rubicone pronta risposta dell’assessora al verde Sefora Fabbri (nella foto) al consigliere Mauro Frisoni del M5S.: "Se i Consiglieri 5stelle Frisoni e Salvi fossero stati presenti alla Commissione chiesta proprio da loro sui temi del verde e della forestazione, avrebbero già tutte le risposte a quanto esposto sulle pagine dei giornali - dice l’assessora - . Se mi avessero chiesto un incontro sarei stata disponibile. Iil capogruppo dei 5stelle rende una grave disinformazione ai cittadini di Savignano. Negli ultimi tre anni le segnalazioni giunte in Comune per erba alta o necessità di sfalci sono calate: da 150 del triennio ’17-’19, a 79 nel 20-22, quasi azzerate le cadute di rami o alberature pubbliche. Questi risultati sono dovuti a una programmazione attenta e agli oltre 200 mila euro investiti solo per le potature. Per le catalpe che si sono seccate in piazza Giovanni XXIII, con gli agronomi abbiamo fatto di tutto per salvarle ma non è stato possibile. Sono state sostituite con peri da fiore. Il parco di viale della Resistenza è in ottima salute, anche se purtroppo si sono perse tre querce, a causa delle stagioni di secca".

E conclude: "Il Comune si è classificato al primo posto del bando regionale per la realizzazione di interventi di forestazione urbana, acquisendo 136.123 euro di contribuiti per aumentare le aree verdi e la superficie boschiva. I finanziamenti vengono assegnati per la qualità dei progetti. Quello per la forestazione urbana è frutto del lavoro del Comune ed è un passo importantissimo per la svolta green che i 5stelle tanto auspicano a parole e che noi stiamo facendo nei fatti".

Ermanno Pasolini