Maxi cantiere su dodici strade. Un intervento da 300mila euro

Lavori di riqualificazione di 12 strade per una spesa di 300mila euro. Il cantiere a Savignano sul Rubicone è stato affidato all’impresa Unione asfalti di Forlimpopoli. Le opere di manutenzione straordinaria inizieranno entro aprile e riguarderanno 12 strade urbane ed extraurbane del Comune: le vie Selbelle II tratto, Galvani, Ventre fino al parcheggio, Praga compreso il marciapiede, Budapest, il parcheggio di via Don Giovanni Verità e ancora le vie Gaggio nel tratto da via Euclide fino a via Ferrari, l’ultimo tratto ammalorato di via Galilei, via Faberio dall’incrocio di via Giovanni Paolo II fino all’incrocio con via Alberazzo, via Gramsci, via Rio Salto per rimozione delle bande sonore e via fratelli Bandiera.

La fine lavori, salvo imprevisti, è prevista entro maggio. "Solo nel 2023/2024 sono stati investiti sulla sicurezza stradale 2 milioni e 700mila euro, comprensivi del lotto in partenza fra pochi giorni e i lavori relativi al post-alluvione che inizieranno in maggio e di cui al momento sono in corso le procedure di affidamento – spiega Stefania Morara, assessora ai lavori pubblici –. I progetti riguardano opere di completamento degli interventi su via Rubicone destra e sinistra, in prossimità di Fiumicino, sul ponte in via Melozzo da Forlì, su via Colombarazzo e su via Guadello Ribano oltre ad altri interventi diffusi". "Abbiamo sempre investito nella manutenzione del patrimonio viario di Savignano – aggiunge il sindaco Filippo Giovannini –. La mobilità in sicurezza è un elemento imprescindibile".

e.p.