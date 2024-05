Maxi gioco dell’oca in piazza per celebrare la diversità

Occuparsi dei diritti delle persone e del rispetto dell’ambiente è un gioco da ragazzi. O meglio, un gioco ideato dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto Versari Macrelli e presentato con simpatia, effetto scenico e grande appeal, all’intera comunità cesenate. Ieri mattina in piazza della Libertà si è così svolto ‘Urban Green’, un gioco dell’oca a dimensione umana. L’evento, ideato e organizzato dalla classe 5F dell’Ips Versari-Macrelli, indirizzo wellness, è stato dedicato ai temi dell’inclusione, dello sport, della salute e dell’eco-sostenibilità. "L’iniziativa – sottolineano gli studenti - è un modo creativo con cui la nostra classe ha deciso di svolgere la propria assemblea di istituto, uscendo dalle mura della scuola per incontrare la cittadinanza, le cooperative sociali, gli agricoltori a km 0, le associazioni e le amministrazioni locali". L’evento ha previsto un mix di attività sportive, stand interattivi e testimonianze stimolanti, ai quali hanno preso parte alcuni centri diurni delle cooperative sociali cittadine insieme alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Versari-Macrelli. "È una celebrazione della diversità - continua la 5F -, dell’integrazione e dell’importanza di adottare uno stile di vita sano per il benessere di tutti, nel rispetto della salute e dell’ambiente. Sono stati coinvolti esperti di diverse attività e membri della comunità locale per condividere esperienze, sfide e successi. L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente e stimolante dove tutti e tutte, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, possano sentirsi parte di qualcosa di straordinario".