Menopausa a tutta salute. Lunedì si chiude il ciclo di incontri

Si conclude ’Menopausa a tutta salute’, il ciclo di incontri gratuiti promossi dall’Ausl per informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Per un mese e mezzo gli appuntamenti si sono tenuti al Museo della Marineria, dove i relatori sono stati medici specialisti, ginecologi, psicologi, medici di famiglia, ostetriche e dietiste. Lunedì le partecipanti sono invitate alla Scuola regionale alberghiera e della ristorazione gestita dallo Ial Emilia-Romagna sul lungomare nel primo tratto di Valverde, per una lezione dalle 14 alle 18 sul tema "L’arte di cucinare", per imparare a preparare piatti buoni e salutari. Una buona alimentazione, abbinata ad un esercizio fisico, è considerata una "medicina" senza effetti collaterali, se non quello di star bene.