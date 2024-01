Mercadini racconta la storia dei due Papi

Un’anteprima assoluta sul parco di Villa Torlonia Teatro. La stagione teatrale curata da Sillaba Coop con il contributo del Comune di San Mauro Pascoli, prosegue domani alle 21 con “I Papi dimenticati da Dio. Storia di Pio VI e Pio VII”, il nuovo spettacolo firmato da Roberto Mercadini, per la rassegna “Pieno di voci”. Per secoli, Cesena ha legato la propria storia a quella dello Stato della Chiesa: non a caso, essa è nota come la “Città dei tre Papi” avendo dato i natali a Pio VI (Gian Angelo Braschi) e Pio VII (Barnaba Chiaramonti). Il primo fu in carica dal 15 febbraio 1775 al 29 agosto 1799, il secondo gli succedette dal 14 marzo 1800 dal 20 agosto 1823.

"Si tratta – spiega Mercadini - di due elezioni consecutive. Questo significa che Cesena fu la città di provenienza del Papa per quasi 50 anni ininterrottamente. Fatto di per sé assai notevole. Non solo: costoro salirono al soglio pontificio nei due momenti più drammatici della storia della Chiesa, ossia la Rivoluzione Francese e il periodo napoleonico. Furono entrambi incarcerati e sulla tomba di VI, a sfregio, i rivoluzionari fecero scrivere: Cittadino Giannangelo Braschi - in arte Papa".

Partendo da queste premesse, Mercadini scava nella vita nei due Papi cesenati, indagando il fil rouge che accomuna le loro esistenze e che li lega indissolubilmente a Cesena. Città che diventa a sua volta protagonista della narrazione portata sul palco dall’autore, svelando i suoi mille volti e i lati nascosti, le tracce. "La città in cui sono nato, Cesena, apparentemente è un luogo quasi insignificante – osserva Mercadini -. Eppure è citata nell’Inferno di Dante, nel Principe di Machiavelli, nel romanzo Bleak House di Charles Dickens e nei Cantos di Ezra Pound (7 volte). Non me ne stupisco. So bene che nel corso dei secoli vi sono accaduti innumerevoli avvenimenti bizzarri e foschi. È noto a tutti che Cesena sia la città dei tre Papi. Molto meno noto chi siano stati e cosa abbiano fatto, esattamente, tali Papi".