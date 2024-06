Mercato, il ds Artico ha due colpi in canna, forse pure tre

In sede di presentazione del neo tecnico Michele Mignani, il ds Fabio Artico ha parlato di mercato ingessato, di un momento dove più in là dei sondaggi pare che non si vada. In realtà, il dirigente bianconero dovrebbe essere già abbastanza avanti in almeno due trattative, se non tre. Dovrebbe trattarsi di un centrocampista, un esterno offensivo e probabilmente di un difensore. Quest’ultimo potrebbe essere Stipe Vulikić, difensore centrale croato, classe 2001, del Perugia. Da giorni, oramai, andrebbero avanti contatti tra il Cesena, il club umbro e l’agente del calciatore. Il Perugia ha fissato il prezzo: la richiesta sarebbe di un milione di euro per la cessione a titolo definitivo. Sul calciatore, però, non c’è solo il Cesena, insiste anche il Mantova che, però, vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. Cambiando reparto e spostandoci in avanti un altro nome spendibile è quello dell’attaccante del Cosenza Manuel Marras anche se l’esterno destro è stato indicato da Alvini come uno dei punti fermi della squadra. E’ spuntato fuori anche il nome di Francesco Di Mariano, attaccante esterno in uscita dal Palermo che deve disfarsi anche di Roberto Insigne che, pure, è stato accostato al Cesena. Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, si è detto, è una suggestione, più che altro per l’alto ingaggio che si aggira intorno al milione e 600mila euro. Eppure in Sardegna la stampa locale lo dà in pole sul Cesena. il ds Bonato del Cagliari non ha sentito nessuno dalle parti del Cavalluccio. Il centrocampista Mattia Maita, pupillo di Mignani, resta un obiettivo nonostante il Bari. Gli altri nomi: il 22enne Alessandro Bianco, rientrato alla Fiorentina, l’esterno Favasuli ma diretto a Bari, nel bacino della Juve si va da Frabotta a Compagnon ma per quest’ultimo il prezzo gira sui 2 milioni di euro. Domani si apre il mercato e Artico trascorrerà diversi giorni a Milano.