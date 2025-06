Mercoledì in centro, al mattino visite guidate tra chiese e bancarelle

In occasione dei ‘mercoledì estivi in centro città’, l’iniziativa dell’amministrazione comunale e di Percorsi del Savio con mattinata caratterizzate da visite guidate tra arte, cultura e acquisti, tra i negozi e i banchi del mercato settimanale, sarà possibile approfondire la conoscenza dei monumenti e delle bellezze di Cesena, senza dimentare le attrattive commerciali.

Turisti, cittadini, appassionati o semplici curiosi potranno prendere parte a una piacevole passeggiata guidata per le vivaci e colorate vie del centro storico alla ricerca di aneddoti e tradizioni, compresa una visita alla scoperta della splendida Biblioteca Malatestiana, vera macchina del tempo capace di riportare i visitatori al 1454. Non mancherà inoltre la splendida Cattedrale di San Giovanni Battista, ricca di capolavori di arte e fede come la Cappella della Madonna del Popolo. Dopo essersi dedicati alla storia e alla cultura, i partecipanti all’iniziativa saranno accompagnati tra i numerosi banchi del mercato ambulante, uno dei più estesi della Romagna: una bella occasione per acquistare un ricordo unico della città malatestiana.

La partenza è prevista alle ore 10:00 dall’Ufficio Turistico IAT di Cesena (piazza del Popolo 9). La durata della visita è di due ore circa. Il contributo richiesto è di 15 euro a persona, comprensivi di ingresso e visita all’interno della Biblioteca Malatestiana. Prenotazione obbligatoria online alla pagina bit.ly/cesenatour. Per ulteriori informazioni contattare lo IAT Cesena allo 0547 356327 (dal martedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00; domenica dalle 9:00 alle 17:00).

