"Mettere in sicurezza il canale di via Myricae"

Simone Pascuzzi consigliere comunale a San Mauro Pascoli del gruppo "San Mauro DiNuovo" e presidente di Fratelli d’Italia di San Mauro Pascoli interviene sulla messa in sicurezza del canale di via Myricae. Pascucci osserva che San Mauro Pascoli, pur se danneggiato meno di altri comuni, ha registrato rilevanti danni a privati e aziende, soprattutto nel comparto agricolo. "La ripartenza e la messa in sicurezza dei luoghi danneggiati e colpiti – prosegue Pascuzzi – deve avvenire in concomitanza a una riflessione sulle criticità affiorate durante tale emergenza territoriale. Se da un lato l’argine del fiume Uso è una criticità e in diversi punti ha ‘rotto’, dall’altra il Rio Salto è arrivato a livelli di guardia". Il Rio Salto passa in mezzo a San Mauro Pascoli e costeggia tutta la via Myricae senza alcuna protezione o argine di contenimento delle acque. Conclude Pascuzzi: "Durante i giorni dell’alluvione, i residenti della zona hanno dovuto provvedere con i sacchi di sabbia per mettere in sicurezza le proprie abitazioni ed immobili. Il nostro gruppo consiliare ha depositato una mozione in consiglio comunale in cui chiediamo esplicitamente al sindaco di attivarsi e prendere contatto con il Consorzio di Bonifica della Romagna affinché valutino la sicurezza e le criticità del canale sul nostro territorio ed eventuali opere della sua messa in sicurezza".