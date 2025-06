Mezzo milione dalla Regione per i campi sportivi di via Curiel

Il Comune di Gambettola ha partecipato al bando della Regione con il suo progetto di 750 mila euro inerente lavori di adeguamento e miglioramento dell’impianto sportivo di via Curiel, con la costruzione di una nuova tribuna moderna e funzionale per gli spettatori in quanto quella attuale risale ad oltre 30 anni fa e non risponde più alle esigenze dello sport gambettolese. La nuova tribuna avrà il tetto fotovoltaico in grado di alimentare l’impianto di illuminazione dei campi da gioco e inoltre saranno realizzati nuovi servizi igienici. Nello Stadio principale e negli altri due campi da calcio giocano sia la prima squadra che milita nel campionato di eccellenza e sia le squadre giovanili della società Junior. "La Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il valore della progettazione presentata dal Comune – ha commentato il sindaco Eugenio Battistini - premiandoci con un importante contributo di 500.000 euro destinato alla riqualificazione del nostro impianto sportivo, con interventi mirati al miglioramento funzionale, energetico e sismico. E’ un grande risultato per la nostra città, un traguardo che conferma la qualità del lavoro svolto e la visione condivisa di uno sport più sicuro, accessibile e sostenibile per tutte e tutti".