Michael e Cristina al bar Sport: "Facciamo rivivere il centro"

Dopo un anno di chiusura per lavori, a San Mauro Pascoli ha riaperto i battenti lo storico Bar Sport, sorto nella centralissima piazza Mazzini, fra il palazzo comunale e la biblioteca. I locali che sono al piano terra del Comune, proprietario dell’immobile, dovranno essere utilizzati per l’attività di bar con la possibilità di piccola ristorazione con uso di cucina per pranzi veloci. La concessione avrà una durata di 6 anni rinnovabili per ulteriori 6. Nuovo gestore è Michael Pompei insieme alla moglie Cristina Nicoletti, ex vicesindaca. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Moris Guidi, dalla vicesindaca Stefania Presti e dalla giunta insieme all’ex sindaca Luciana Garbuglia. Accanto a Michael e Cristina lavorano alcuni giovani. Dicono i titolari: "L’idea principale è ridare vita e linfa al centro storico in questo momento di difficoltà per cercare di creare movimento e momenti di aggregazione". Ha concluso il sindaco Moris Guidi: "La riapertura del Bar Sport nel cuore del centro storico è una bellissima notizia per l’intera città. Nel caso del Bar Sport la soddisfazione è doppia perchè si tratta di un locale storico nel cuore dei sammauresi. Auguro a Cristina e Michael il successo che meritano".

Ermanno Pasolini