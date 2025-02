M’illumino di meno in biblioteca

Il Comune di Gatteo aderisce anche nel 2025 a ’M’illumino di meno’. La biblioteca comunale Ceccarelli, già promotrice in passato di originali iniziative su questo tema, per l’occasione, propone, domani, alle 16.30, il laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni "Eco villaggi... eco città", a cura del professore Eddi Bisulli. Un laboratorio per imparare come vivono le persone nei vari ambienti attraverso semplici esperimenti, per costruire insieme un modellino con materiali naturali. La partecipazione al laboratorio è gratuita, previa iscrizione obbligatoria presso la biblioteca Ceccarelli. Precedenza ai residenti a Gatteo. Posti limitati. Per i più piccoli, inoltre, la biblioteca propone sabato 22 alle 10 una lettura ad alta voce a tema per apprendere fin dalla tenera età modi di vivere sostenibili. Info e prenotazioni: 0541 932377.