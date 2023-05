Molari: "Un anno con tante opere in città"

di Ermanno Pasolini

Fabio Molari, sindaco di Montiano per la terza legislatura, ha tracciato un bilancio sulle cose fatte e da fare nel corso del 2023: "Non è che a un Comune piccolo come Montiano corrispondano problemi piccoli. Le situazioni a volte si presentano molto complicate e le preoccupazioni da parte mia non mancano. Però anche le piccole cose possono fare grande un paese. Mesi fa un amico ci ha donato tanti bulbi di tulipani che abbiamo messo a dimora in diverse aree pubbliche e donato ai cittadini che ne facevano richiesta. Il risultato è una meravigliosa fioritura di tulipani di vario colore. Tra i luoghi nei quali ammirarli ricordo il cimitero di Montiano e il cortile della nostra scuola materna".

Il sindaco Fabio Molari ha poi spiegato che l’amministrazione comunale ha individuato due itinerari che in futuro saranno ciclopedonali: uno di questi è in area Case Francisconi sull’argine del Pisciatello, e l’altro dovrebbe collegare Montiano a Montenovo. Per ciascuno di essi sono stati richiesti 400mila euro come fondi del Pnrr. Per la pista di Montenovo sono già disponibili 350mila euro: "Badia ha due parchi che sono uno più bello dell’altro. Stiamo lavorando all’interno del parco ’L’infinito’ per un’area sgambamento cani, che presto sarà completata. I lavori eseguiti da Open Fiber dovrebbero essere completati. Poi abbiamo individuato la ditta che porterà avanti i lavori nell’ex scuola materna di Montenovo. E’ la stessa che ha rimesso a nuovo il nostro centro culturale. Si dovrebbe partire nei prossimi mesi. Il progetto prevede una cucina, camere da letto e nello scantinato un’officina per le biciclette. E abbiamo anche asfaltato quasi tutte le strade di campagna".

Poi il sindaco Molari ha spiegato quello che ritiene uno dei fiori all’occhiello della sua amministrazione: "Nelle prossime settimane in luoghi particolarmente significativi di Montiano e di Montenovo saranno poste delle mattonelle in ceramica che racconteranno la storia e i personaggi del nostro territorio. È un progetto che, come i sentieri poetici, ha seguito il nostro vicesindaco Renato Ridolfi. La ristrutturazione della nostra scuola primaria è portatrice di tanti problemi. Riassumendo, vogliamo dare ai nostri ragazzi una scuola nuova, una struttura che inviti a essere frequentata. Riceveremo dai fondi del Pnrr un milione e 390mila euro , ma la speculazione, l’aumento dei prezzi, sta portando questa ristrutturazione a un costo di un milione e 850mila euro. E’ difficile reperirli tutti. A questo si aggiungono le problematiche del trasferimento degli alunni e la decisione del Provveditore di ridurre il numero delle classi. Stiamo lavorando, ci stiamo dando da fare. E’ importante restare tutti uniti, andare avanti, lavorare per dare un futuro alle nostre strutture educative".

Molari ha precisato che nel borgo di Montiano si aprirà un dispensario farmaceutico. Un’attività nuova, di fondamentale importanza. Sarà gestito dalla famiglia Betti e sarà strettamente collegato al servizio del medico di base. E ha concluso: "La scuola materna continua a riscuotere attestati di merito. Questo polo educativo si sta qualificando come uno tra i migliori del territorio. Per il prossimo anno ci sono già 36 bambini iscritti. È notizia di questi giorni che l’opera nazionale Montessori ha inserito la nostra scuola nell’elenco nazionale delle scuole montessoriane. Una novità che qualifica ulteriormente questa scuola dell’infanzia".