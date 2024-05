Monica Rossi: ‘Tutti protagonisti’

Con lo slogan "Tutti protagonisti, nessuno escluso" è stata aperta, venerdì scorso, la campagna elettorale con la presentazione della lista civica che sosterrà la ricandidatura di Monica Rossi a sindaca del Comune di Mercato Saraceno. Come 5 anni fa la compagine si chiamerà "Semplicemente Mercato Saraceno" e il nome di Monica Rossi (sindaca uscente dopo due legislature) era stato annunciato a fine marzo, al termine di un percorso di dialogo con il gruppo di cittadinanza attiva "Percorso Comune", in un incontro che aveva visto la partecipazione del presidente della Regione Stefano Bonaccini e dei consiglieri regionali Lia Montalti e Massimo Bulbi.

All’evento è stato reso noto il nome di tutti i candidati della sua lista, con molte conferme e con volti nuovi: Ziyad Asfary, 26 anni, personal trainer; Davide Bartolini, 50 anni, viniviticoltore; Sara Biguzzi, 31 anni, studentessa; Massimo Brighi, 65 anni, artigiano e consigliere uscente; Antonietta Casadei, 62 anni, imprenditrice; Francesca Fabbri, 49 anni, docente; Omar Fabbri, 47 anni, infermiere; Raffaele Giovannini detto Gioacchino, 44 anni, informatico e vicesindaco uscente; Elisa Marrone, 24 anni, studentessa; Giulia Paci, 38 anni, infermiera e assessore uscente; Ignazio Palazzi, 34 anni, medico e assessore uscente; Roberto Ricci, 67 anni, pensionato e consigliere uscente. La candidata sindaco (appoggiata dalle forze locali di centro-sinistra, con alcuni candidati in rappresentanza di Pd e Pri) ha fatto un excursus riguardo i risultati ottenuti negli ultimi 5 anni e dato ampia e dettagliata lettura degli obiettivi che la nuova squadra si prefissa di raggiungere.

Fra i tanti temi trattati, la scuola, la salute ed il benessere, la riqualificazione di aree urbane, la viabilità, ambiente, imprese ed agricoltura. A tratti commossa dalla dimostrazione di fiducia dimostrata dalla comunità locale, Monica Rossi ha dichiarato: "Manterremo sempre vivo il principio che tutti sono protagonisti; abbiamo affrontato insieme ostacoli davvero senza precedenti: dalla pandemia, alla campagna vaccinale, alla guerra in Ucraina fino alla tragica alluvione di un anno fa. Oggi siamo qui per rispondere un’altra volta alla vostra fiducia e per rinnovare la promessa di impegno assoluto a fare il meglio per la nostra comunità".

Edoardo Turci