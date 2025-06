Monopattino contro un agente: spacciatore 21enne in manette

La Polizia locale di Cesenatico in estate svolge anche dei servizi notturni, per garantire soprattutto la sicurezza nelle strade. Un 21enne di origini egiziane, vicino alla pineta di Zadina, si è opposto al controllo della pattuglia e ha scagliato un monopattino contro un agente causandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Immobilizzato e perquisito, il giovane nordafricano, gravato da numerosissimi precedenti, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish suddivisi in dosi pronte per lo smercio. È stato arrestato per spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice al termine della direttissima ha deciso di sottoporlo all’obbligo di firma. Un equipaggio del Nucleo sicurezza urbana e polizia giudiziaria ha denunciato un 20enne residente a Ravenna per spaccio di droga e porto abusivo d’armi. E’ accaduto durante il controllo degli occupanti di un veicolo notato viaggiare ad alta velocità in viale De Amicis. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti 20 grammi di marijuana e un coltello a serramanico che sono stati sequestrati. Sono stati quattro gli automobilisti appiedati e denunciati penalmente per guida in stato d’ebbrezza alcolica. L’assessore Mauro Gasperini è molto soddisfatto: "In estate la Polizia locale mette in campo ancora più impegno e attenzione per il controllo del territorio. Faccio i complimenti al comandante e agli agenti che stanno portando a termine diverse operazioni". Il comandante Alessio Rizzo sottolinea le collaborazioni: "Stiamo aumentando gli equipaggi in servizio al fine di far fronte alle numerose esigenze della stagione estiva".

g.m.