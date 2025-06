Montecoronaro, chiusura di notte

Sono al via le attività manutentive e di verifica degli impianti a servizio della galleria Montecoronaro, lungo la E45. Allo scopo di creare il minor impatto possibile alla circolazione lo svolgimento delle attività manutentive, che debbono essere eseguite in assenza di traffico, è stato programmato in orario notturno dalle ore 21 alle 6 del mattino seguente. Dalle 21 di martedì 17 giugno la galleria sarà chiusa al traffico in direzione Ravenna e, allo stesso tempo, sarà interdetta al transito la rampa di ingresso dello svincolo di Canili.

Dalle 21 di mercoledì 18 giugno invece la chiusura temporanea al traffico interesserà la carreggiata opposta, in direzione Roma. In entrambi le notti il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 137 nel tratto compreso tra gli svincoli di Canili e Verghereto.