Moressa racconta i Malatesta

Domani alle 16.30, l’Aula Magna della Malatestiana ospita la presentazione di un libro dedicato proprio alla stirpe dei Malatesta, casata riminese e signori di Cesena, che tanto hanno influito sulle sorti della nostra città. Ne è autore Pierluigi Moressa, medico psichiatra forlivese che al suo saggio pubblicato da Diarkos ha dato il titolo "I Malatesta. Filosofia, sentimento e guerra nella storia di una dinastia". "I Malatesta seppero unire l’Arte al valore delle armi – sostiene l’autore-. Tracciarne la vicenda, che va dagli echi ferrigni del Medioevo agli ultimi splendori del Rinascimento, significa illustrare un segmento della storia italiana e dar conto degli sviluppi del potere come un atto politico e insieme estetico. In questo affresco di filosofia e guerra, ampio spazio è dato all’immortale Sigismondo, a Novello, uomo della Pace, della comunità intesa come creatura da far crescere e salvaguardare insieme alla moglie Violante da Montefeltro". Su sollecitazione di Alessandra Righini, Moressa dirà delle vicende d’amore e di morte della casata; illustrerà i profili di Francesca da Rimini e di Parisina Malatesta che "ispirarono poeti, romanzieri e musicisti e lasciano ancora echi di nostalgia in chi al potere della morale e della ragion di Stato sa dar valore alla potenza dei sentimenti". "Fiorisce ancora la rosa Malatestiana – aggiunge Moressa – Cercherò di svelare tra i suoi petali, il senso palese e segreto di una storia che, attraverso i secoli, non cessa ancora di meravigliare".

Raffaella Candoli